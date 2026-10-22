Ballando con le Stelle, ospiti 24 ottobre: tornano due protagoniste storiche come Ballerine per una notte

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La prossima puntata di Ballando con le Stelle del 24 ottobre promette una sorpresa che ha già acceso la curiosità del pubblico. Bianca Guaccero e Federica Nargi torneranno sulla pista del programma per un tango inedito e sensuale. Inoltre, Milly Carlucci ha anticipato che la coreografia sarà una delle più attese della serata. Il collegamento con La volta buona ha svelato un dettaglio che ha immediatamente fatto discutere gli spettatori. A questo punto diventa inevitabile chiedersi: come sarà il tango tra le due protagoniste? Perché Milly lo definisce “molto sexy”? E chi saranno le altre ospiti della serata?

Bianca Guaccero e Federica Nargi: il ritorno sul palco di Ballando con le Stelle

Il cuore della serata di Ballando con le Stelle sarà il tango interpretato da Bianca Guaccero e Federica Nargi. Milly Carlucci ha annunciato il loro ritorno con entusiasmo, sottolineando la forza scenica e la sensualità della coreografia. Le due protagoniste hanno già lasciato il segno nelle loro precedenti partecipazioni, mostrando impegno, presenza scenica e una crescita evidente nel corso delle puntate. Il tango tra due donne rappresenta una scelta artistica precisa, capace di offrire una lettura diversa di uno dei balli più intensi e passionali. La curiosità è alta, e l’attesa cresce di ora in ora.

L’annuncio di Milly Carlucci e le altre presenze della serata

Durante il collegamento con Caterina Balivo, Milly Carlucci ha confermato che la puntata sarà ricca di ospiti e momenti speciali. Nel mondo di Ballando con le Stelle, ogni settimana porta nuove sorprese e nuovi protagonisti pronti a mettersi in gioco. Tra i nomi citati dalla conduttrice spiccano Ornella Muti, Pasquale La Rocca e Anna Safroncik, figure che contribuiranno a rendere la serata ancora più intensa. Il tango di Bianca Guaccero e Federica Nargi sarà però il momento centrale, quello destinato a catturare l’attenzione del pubblico e a diventare uno degli eventi più commentati della puntata.

Un tango “molto sexy” e una serata ricca di emozioni

La scelta di proporre un tango tra due donne apre una nuova pagina nel racconto di Ballando con le Stelle. Sensualità, eleganza e intensità si intrecceranno in una coreografia che Milly Carlucci ha già definito “molto sexy”. Resta da scoprire quale musica accompagnerà l’esibizione e come sarà costruito il passo a due, ma una cosa è certa: la serata di Ballando con le Stelle sarà una delle più attese della stagione.