Jonathan Kashanian si commuove al GF Vip: “Sempre rincorso un senso di fallimento, sogno di avere dei figli”

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Nella notte Jonathan Kashanian si è lasciato sfuggire alcune confidenze al Grande Fratello Vip durante una chiacchierata con Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, facendo delle considerato sul suo privato che l’hanno fatto commuovere.

Il gieffino ha fatto sapere che spesso nella casa si mette a paragone con gli altri concorrenti e sente di non essere riuscito ad esporsi come hanno fatto loro. Attribuisce questo al fatto che non ha mai avuto una storia d’amore, dei figli e non ha nessuno che lo ama e che lo aspetta fuori oltre alla sua famiglia. Ci ha tenuto però a precisare che è sempre stato sé stesso, anche al Grande Fratello Vip, e intende continuare ad esserlo.

Jonathan Kashanian in lacrime al Grande Fratello Vip: cosa ha detto il gieffino sulla sua sfera personale

Aveva già affrontato l’argomento nella casa più spiata dagli italiani e nella notte ha ribadito che avrebbe voluto una famiglia sua e dei figli. Il gieffino ha poi ammesso di aver sentito per tutta la vita di rincorrere un senso di fallimento. Ad oggi non si sente realizzato, proprio perché non mai è riuscito ad avere una stabile relazione, pensa di non aver avuto le possibilità di tutti.

In lacrime Jonathan Kashanian ha ammesso che sente il fiato sul collo perché i suoi genitori stanno invecchiando e non avrà a disposizione ancora molto tempo per stare con loro. Lo fa soffrire anche il pensiero di non poter condividere con loro la sua paternità dal momento che non ha ancora realizzato il suo sogno di avere dei figli.