Cala il prezzo della benzina, aumenta quello del gasolio

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Prosegue la dinamica di lieve calo il prezzo della benzina e di lieve aumento quello del gasolio. Tonfo per la quotazione internazionale della benzina, praticamente stabile

quella del gasolio.

Questa mattina 21 ottobre il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,025 euro/l per la benzina (-2 millesimi rispetto a ieri), 2,259 euro/l per il gasolio (+1), 0,777 euro/l per il Gpl (+1) e 1,977 euro/kg per il metano (+13). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,045 euro/l per la benzina (invariato), di 2,294 euro/l per il gasolio (+2), 0,901 euro/l per il Gpl (invariato) e 1,902 euro/kg per il metano (+1). Lo indica la Staffetta Quotidiana in una nota.