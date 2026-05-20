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Un Posto al Sole, spoiler 20 maggio 2026: Alberto prova ancora a chiamare Anna, Ferri vuole che Michele…

Cristina contro i genitori per Leo, Ferri fa pressioni su Michele. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte20 Maggio 2026
Spoiler Un posto al sole 20 maggio 2026
Alberto di Un posto al sole (Screen Raiplay)
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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 20 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che è tornato il sereno tra Leo e Cristina e lei per compiacerlo farà cose di cui potrebbe pentirsene, il ragazzo esercita un grande potere manipolatorio su di lei.

Spoiler Un posto al sole 20 maggio 2026: Cristina contro i genitori per Leo, Ferri fa pressioni su Michele

Alberto non riuscirà a smettere di pensare ad Anna, dopo il loro litigio lei non gli ha più risposto ma lui non si arrenderà. Il Palladini, infatti, proverà ancora a chiamarla. Nel frattempo Cristina sarà disposta a mettersi contro il padre e la madre per ottenere l’approvazione di Leo.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Ferri continuerà a pressare Michele affinché realizza una trasmissione a quella che va in onda sulla radio di Mori. Roberto è all’oscuro dell’accordo stretto tra il suo rivale e Marina.

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Sara Fonte20 Maggio 2026