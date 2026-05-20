Un Posto al Sole, spoiler 20 maggio 2026: Alberto prova ancora a chiamare Anna, Ferri vuole che Michele…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 20 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che è tornato il sereno tra Leo e Cristina e lei per compiacerlo farà cose di cui potrebbe pentirsene, il ragazzo esercita un grande potere manipolatorio su di lei.

Spoiler Un posto al sole 20 maggio 2026: Cristina contro i genitori per Leo, Ferri fa pressioni su Michele

Alberto non riuscirà a smettere di pensare ad Anna, dopo il loro litigio lei non gli ha più risposto ma lui non si arrenderà. Il Palladini, infatti, proverà ancora a chiamarla. Nel frattempo Cristina sarà disposta a mettersi contro il padre e la madre per ottenere l’approvazione di Leo.

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Ferri continuerà a pressare Michele affinché realizza una trasmissione a quella che va in onda sulla radio di Mori. Roberto è all’oscuro dell’accordo stretto tra il suo rivale e Marina.