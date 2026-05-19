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Un Posto al Sole, spoiler 19 maggio 2026: Leo manipola Cristina, Greta chiede ancora a Ferri…

Marina porta avanti il suo piano contro Greta. Gli spoiler di Un posto al sole svelano cosa accadrà stasera.

Sara Fonte19 Maggio 2026
Spoiler Un posto al sole 19 maggio 2026
Cristina e Leo di Un posto al sole (Screen Raiplay)
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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 19 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Cristina è molto felice per il suo riavvicinamento a Leo, la figlia di Ferri apparirà sempre più ammaliata da lui e non si renderà conto che il ragazzo la manipola.

Spoiler Un posto al sole 19 maggio 2026: Marina porta avanti il suo piano contro Greta

Greta sta soffrendo molto a causa della distanza che si è creata con la figlia dopo che lei ha scoperto che tradiva Edoardo con Mori. Più volte ha chiesto a Roberto di aiutarla a risolvere questa spiacevole situazione.

L’ex di Roberto Ferri insisterà affinché lui la aiuti a riavvicinarsi con Cristina. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Marina in gran segreto continuerà a portare avanti il suo piano con lo scopo di allontanare Greta dalla vita di suo marito.

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Sara Fonte19 Maggio 2026