Un Posto al Sole, spoiler 19 maggio 2026: Leo manipola Cristina, Greta chiede ancora a Ferri…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 19 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Cristina è molto felice per il suo riavvicinamento a Leo, la figlia di Ferri apparirà sempre più ammaliata da lui e non si renderà conto che il ragazzo la manipola.

Spoiler Un posto al sole 19 maggio 2026: Marina porta avanti il suo piano contro Greta

Greta sta soffrendo molto a causa della distanza che si è creata con la figlia dopo che lei ha scoperto che tradiva Edoardo con Mori. Più volte ha chiesto a Roberto di aiutarla a risolvere questa spiacevole situazione.

L’ex di Roberto Ferri insisterà affinché lui la aiuti a riavvicinarsi con Cristina. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Marina in gran segreto continuerà a portare avanti il suo piano con lo scopo di allontanare Greta dalla vita di suo marito.