Un Posto al Sole, spoiler 1 settembre 2026: Micaela mette Samuel nei guai? Gianluca chiede aiuto ad Anna ma…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 1 settembre 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Greta con il sostegno di Ferri ha comunicato alla figlia l’offerta lavorativa che ha ricevuto. Cristina ha accettato di trasferirsi con la madre a Salento per darle la possibilità di accettare il nuovo lavoro e iniziare insieme una nuova vita.

Spoiler Un posto al sole 1 settembre 2026: Diego si confida con Ornella e Raffaele, Alberto si sfoga con Niko

Samuel appare sempre più sofferente nei confronti di Lorenza, non si fida di lei e non fa nulla per nasconderlo, tra loro infatti sono nati altri attriti di recente. Micaela proverà ad arginarla per dimostrare il suo supporto al fidanzato ma gli causerà solo dei problemi sul lavoro.

Diego deciderà di confidarsi con Raffaele ed Ornella dopo essere tornato dalla vacanza fatta in Polonia con Ida e suo figlio. Giordano ammetterà di essere di fronte ad un bivio dal punto di vista sentimentale. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Alberto dopo il rifiuto di Gianluca si sfogherà con Niko. Poggi gli consiglierà ancora una volta di concedere altro tempo al figlio e di godersi la serata con Anna. Nel frattempo il giovane Palladini si recherà dalla Toscano per chiederle di aiutarlo a tenere a bada suo padre, l’esito però potrebbe essere disastroso.