Un Posto al Sole, spoiler 31 agosto 2026: Anna turbata, Samuel scettico nei confronti di Lorenza

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 31 agosto 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che nel giorno del suo compleanno Anna è stata travolta dall’amore di Alberto ma ha dovuto fare anche i conti con un’immensa delusione. La ragazza ha infatti scoperto che il padre non vuole vederla, l’uomo la accusa di aver rovinato la loro famiglia.

Spoiler Un posto al sole 31 agosto 2026: Alberto vuole stupire Anna, Lorenza decide di fare una proposta a Samuel

Alberto non vede l’ora di festeggiare il compleanno di Anna e di stupirla regalandole un prezioso anello in segno del suo amore. Lei però dopo aver letto i messaggi del padre sarà molto turbata, rischierà infatti di sprofondare in un vortice autolesionista.

Greta vorrebbe mettere al corrente Cristina in merito alla proposta di lavoro che ha ricevuto, dovrà anche dirle che se accetterà dovranno trasferirsi a Salerno. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che la presenza di Lorenza al Caffè Vulcano infastidisce sempre di più Samuel, di fronte ad una sua proposta apparirà alquanto scettico.