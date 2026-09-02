Università di Mediazione Linguistica Marco Polo: un primo piccolo passo verso un grande futuro

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È arrivato quel fatidico momento: dovete prendere una decisione che, in qualche modo, cambierà per sempre la vostra vita.

Un fardello spesso accompagnato dalla ripetuta domanda: cosa vuoi fare da grande?

La parola Università vi sembra gigante e l’avvertite incombere sempre più intensamente.

Niente panico, vi svelo un segreto: nell’animo, conoscete già la vostra risposta!

La facoltà di Mediazione Linguistica SSML Marco Polo di Foggia è pronta ad accogliervi a braccia aperte e a guidarvi passo dopo passo nel vostro nuovo percorso accademico.

Ormai siete giovani adulti e saprete bene che non basta più leggere e studiare solo dai libri: avete bisogno di mettere in pratica le vostre conoscenze per poter essere davvero pronti alle esigenze di un mondo professionale sempre più competitivo.

Se vi piace l’idea di far parte in maniera attiva di una realtà profondamente eterogenea, soprattutto dal punto di vista sociolinguistico, come quella in cui viviamo, la nostra SSML è il posto più adatto a voi!

Di fatto, avrete la possibilità di apprendere nozioni grammaticali, lessicali e conversazionali nelle tre lingue di vostra scelta.

Grazie ad un corpo docente quasi interamente madrelingua, approfondirete e perfezionerete competenze che vi consentiranno di diventare, un giorno non troppo lontano, quello che più desidererete, muovendovi tra culture diverse e sentendovi completamente a vostro agio anche in contesti internazionali.

Nella nostra università, lo studio di una lingua si applica agli sbocchi reali che questo percorso può offrirvi.

Imparerete a tradurre documenti scritti in svariati settori, sempre attuali ed accattivanti; saprete mediare conversazioni tra due o più interlocutori, provando l’ebbrezza della cabina per l’interpretazione simultanea e creando la vostra simbologia per la personalissima prise de note, come ogni interprete di consecutiva.

Intenderete che il linguaggio è il motore della nostra esistenza e si estrinseca in molteplici codici da utilizzare nella quotidianità: quando interagiamo verbalmente o gestualmente con gli altri, nelle strategie di marketing di una nostra ipotetica azienda, nella comunicazione sui cosiddetti social network, in base alle nostre intenzioni latenti che ci portano a condividere più o meno contenuti con i nostri followers.

In sostanza, realizzerete che il linguaggio permea ogni sfera della nostra vita e qui ne diventerete padroni.

Ricordando le parole del celebre drammaturgo francese Pierre Corneille: Je suis maître de moi comme de l’Univers, la vostra consapevolezza e la vostra formazione vi renderanno padroni di voi stessi e dell’Universo intero, conferendovi la libertà di scegliere chi essere, dove esserlo e come esserlo.

Se siete curiosi di scoprirlo, venite a trovarci presso la nostra sede.

Sarà un primo piccolo passo verso un grande futuro.

Parola di un’ex studentessa!!

Vi aspettiamo

Martina Carella