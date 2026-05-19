Corte dei conti: in Puglia bocciato il bilancio del M5S, Cartellino Giallo per il PD “Troppi portaborse”

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Puglia – In queste ore sono state pubblicate le note della corte dei conti sui partiti Pugliesi, una bocciatura del M5S ed un cartellino giallo per Partito Democratico.

🟡 Movimento 5 Stelle: Il nodo delle ferie non godute

La bocciatura più netta ha riguardato il bilancio del gruppo M5S. I giudici contabili hanno contestato la decisione di utilizzare i fondi pubblici destinati al funzionamento del gruppo per liquidare le ferie non godute a fine contratto a tre dei loro quattro collaboratori.

La sanzione: La Corte ha stabilito che questa spesa non è ammissibile. Di conseguenza, il gruppo consiliare pentastellato è stato condannato a restituire l’esatta cifra erogata in modo irregolare, pari a 6.700 euro.

🔴 Partito Democratico: Il “cartellino giallo” sui collaboratori

Per quanto riguarda il PD, la Corte dei Conti non ha imposto restituzioni immediate, ma ha mosso un pesante rilievo formale (definito dalla stampa un vero e proprio “cartellino giallo”).

La contestazione: Il faro è stato puntato sul numero dei collaboratori assunti dal gruppo. I giudici hanno evidenziato una sproporzione nell’organico secondo alcuni giornali “Troppi portaborse, non si capisce cosa facciano”, sottolineando la mancanza di trasparenza o di documentazione adeguata che giustifichi chiaramente le mansioni specifiche svolte da ciascun membro dello staff retribuito con fondi pubblici.

🔵 Coinvolto anche il gruppo “La Puglia Domani”

Dalle carte della magistratura contabile è emerso che le irregolarità non si sono limitate a PD e M5S. Anche il rendiconto del gruppo politico “La Puglia Domani” è stato giudicato irregolare, sempre per questioni legate alla gestione burocratica e finanziaria dei collaboratori. Anche per loro scatterà l’obbligo di rimborsare specifiche somme alle casse della Regione.

Fonte: La Gazzetta del Mezzogiorno