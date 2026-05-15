Un Posto al Sole, spoiler 15 maggio 2026: Marina prende una decisione, intanto Rosa…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 15 maggio 2026, nell’ultimo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che a causa della tensione tra Ornella e Raffaele si è incrinato anche il rapporto del portiere con Renato. Cristina dopo quello che ha scoperto non riesce ancora a perdonare la madre.

Spoiler Un posto al sole 15 maggio 2026: aumenta la tensione tra Greta e Cristina, Marina è sempre più preoccupata

La tensione sarà alle stelle tra Greta e la figlia e Marina sarà sempre più preoccupata a causa della presenza sempre più costante dell’ex moglie di Roberto nella loro vita.

All’insaputa del marito la Giordano prenderà un’iniziativa inaspettata. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Rosa riconsidererà il suo rapporto con Renda grazie al libro che le ha regalato Pino. Nel frattempo Mariella e Guido saranno tesi per la prima uscita tra Sergio e Bice.