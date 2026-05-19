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Manfredonia, Delle Rose: “Aggiornamento nuovi profili professionali”

In Giunta abbiamo approvato l’aggiornamento dei profili professionali dell’Ente per preparare le assunzione di 9 nuovi funzionari per l’Ambito Territoriale Sociale.

Questo importante traguardo è il risultato di un percorso solido e strutturato. L’iter nasce dal bando di concorso nazionale (approvato con decreto direttoriale n. 159 del 20/06/2025) per il reclutamento di personale a tempo pieno e determinato per 3 anni negli Ambiti Territoriali Sociali (ATS).

A seguito delle prove e delle graduatorie, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (con decreto n. 129 del 30 aprile 2026) ha assegnato ufficialmente al nostro Ambito Territoriale di Manfredonia 9 funzionari.

Grazie al via libera della Cosfel, ai fondi nazionali e alle risorse del PN Inclusione, siamo riusciti a raddoppiare le forze, inserendo anche risorse che inizialmente non erano previste, per un totale di ben 9 figure specializzate:

2 Funzionari Psicologi

3 Funzionari Educatori / Pedagogisti

2 Funzionari Amministrativi

2 Funzionari Contabili / Economico-Finanziari

Come Assessore al Personale, credo fermamente che per migliorare i servizi servano nuove competenze. Stiamo migliorando la macchina amministrativa per garantire servizi efficienti e offrirne di nuovi. il tutto grazie al coordinamento tra gli uffici del welfare e quelli delle risorse umane.