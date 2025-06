Un Posto al Sole, spoiler 19 giugno 2025: una notizia sconvolge, Micaela continuerà a lottare per Samuel?

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 19 giugno 2025 nel penultimo episodio settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che la nuova trasmissione di Michele sulle persone scomparse andrà in onda, Elena però ha deciso a sua insaputa di effettuare dei tagli. In modo del tutto inaspettato una persona, al momento non nota, si lascerà sfuggire una sconvolgente notizia.

Spoiler Un posto al sole 19 giugno 2025: Chiara accetta l’offerta di Marina? Micaela indecisa

Marina vorrebbe liberarsi di Gennaro Gagliotti ai Cantieri Flegrei-Palladini perché non riesce proprio a tollerare il suo modo di fare. Proprio per questo motivo ha pensato di chiedere a Chiara Petrone di diventare socia minoritaria, lei accetterà?

Nella puntata che andrà in onda stasera durante il corso di ballo al Caffè Vulcano Micaela noterà l’incredibile affiatamento che c’è tra Gabriela e Samuel. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che la Cirillo vivrà un momento di crisi, dovrà decidere se continuare a lottare per riconquistare l’ex fidanzato o farsi da parte.