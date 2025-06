Un Posto al Sole, spoiler 18 giugno 2025: Gagliotti vuole la gestione dei Cantieri, Viola in crisi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, mercoledì 18 giugno 2025 nel nuovo episodio settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che il rapporto tra Gennaro Gagliotti, Roberto Ferri e sua moglie continuerà ad incrinarsi sempre di più. I tre soci dei Cantieri Flegrei-Palladini non riescono a trovare un modo che possa aiutarli ad uscire dalla profonda crisi che stanno vivendo. Marina Giordano e il marito continuano a bocciare le idee del loro nuovo socio e lui si mostra sempre più infastidito dal loro comportamento.

Spoiler Un posto al sole 18 giugno 2025: Elena in difficoltà, Niko è preoccupato per Jimmy

Le anticipazioni di Un posto al sole fanno sapere che nella puntata di stasera Gennaro Gagliotti apparirà sempre più deciso ad approfittarsi delle cattive acque in cui versano i Cantieri per ottenere la maggioranza e assumere lui il vero controllo dell’azienda. Lo spietato imprenditore però dovrà fare i conti con la Giordano, lei infatti non vuole assolutamente dargliela vinta.

Le rivelazioni di Michele hanno turbato non poco Elena, infatti sarà indecisa sul fatto di mandare in onda la prima puntata del nuovo programma dedicato alle persone scomparse. Nemmeno per Viola sarà un periodo facile, le accuse ricevuta dalla madre di Matteo le faranno infatti vivere un momento di grande sconforto. Niko invece parlerà con Manuela del rapporto di Jimmy con Matteo, pensa che l’amico del figlio abbia nei suoi confronti un’influenza alquanto negativa.