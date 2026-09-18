Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Borgo in Bianco, poche ore al via: sabato 19 settembre Vieste si veste di bianco



54 cantine, 29 attività nel percorso del gusto e 12 postazioni musicali nel borgo antico.



Prevendita online a 15 euro, ritiro kit oggi all’Info Point e gran finale con Samsara On Tour

Vieste, 18 settembre 2026 — Mancano poche ore alla seconda edizione di Borgo in Bianco,

l’evento dedicato ai vini bianchi e alle bollicine che sabato 19 settembre, a partire dalle ore

19.00, animerà il centro storico di Vieste. Dopo la presentazione ufficiale a Palazzo Dogana,

la manifestazione entra nel vivo con un programma che riunisce degustazione, gastronomia,

musica e valorizzazione del territorio.



Promosso dal Comune di Vieste insieme all’Associazione Italiana Sommelier – AIS Puglia,

attraverso la Delegazione di Foggia, e all’Associazione Centro Storico, Borgo in Bianco

torna per la sua seconda edizione con numeri in crescita: 54 cantine ai banchi d’assaggio,

29 attività coinvolte nel percorso del gusto e 12 postazioni musicali distribuite tra vicoli,

corti e piazzette del borgo antico.



La selezione delle cantine attraversa una geografia vitivinicola ampia e diversificata. La

Puglia sarà rappresentata dalla Daunia, dal Salento brindisino e leccese, dall’Arco Jonico,

dalla Murgia e da Castel del Monte. A queste si aggiungono realtà provenienti da Abruzzo,

Alto Adige e Campania, oltre a presenze internazionali da Grecia e Nuova Zelanda. Il

servizio ai banchi sarà affidato ai sommelier AIS, che accompagneranno il pubblico alla

scoperta delle diverse etichette in degustazione.

È ancora possibile acquistare il ticket in prevendita online al costo di 15 euro. Il biglietto

comprende tre degustazioni a scelta tra i vini bianchi e le bollicine presenti ai banchi

d’assaggio, mentre chi parteciperà rispettando il dress code bianco riceverà una

degustazione aggiuntiva in omaggio. Nella serata del 19 settembre il ticket potrà essere

acquistato anche sul posto, dalle 19.00 alle 22.00, al costo di 20 euro.



Chi ha già acquistato il ticket online può ritirare anticipatamente il kit solo nella giornata di

oggi, venerdì 18 settembre, presso l’Info Point di Piazza Kennedy, dalle ore 08.00 alle

22.00. Il ritiro anticipato permette di arrivare alla manifestazione con il kit già a disposizione

e saltare la fila nella serata dell’evento.



Accanto ai vini, il centro storico ospiterà il percorso del gusto, affidato a 29 tra ristoranti,

enoteche, pizzerie, focaccerie e botteghe. Le attività aderenti proporranno piatti dedicati,

acquistabili direttamente presso le singole postazioni, costruendo un itinerario

gastronomico tra sapori di mare e di terra, prodotti locali e ricette della tradizione.

Ad accompagnare il pubblico lungo il percorso saranno 12 postazioni musicali, con musica

dal vivo e dj set distribuiti in diversi punti del borgo. La serata proseguirà poi a Piazza

Marina Piccola, dove dalle 00.30 alle 03.00 è in programma il Samsara On Tour, a ingresso

libero.



Particolare attenzione è stata riservata anche agli spostamenti. Il servizio di trasporto

urbano a cura di Fini Viaggi collegherà la fascia costiera nord alla città con tre corse per

direzione, dal tardo pomeriggio fino a notte inoltrata. La fermata più vicina al percorso

dell’evento è Piazzale Europa.



Il programma di Borgo in Bianco prende il via già oggi, venerdì 18 settembre, alle ore 18.00,

in Piazzetta Petrone, con la Masterclass dedicata al Metodo Classico, condotta dal

sommelier Antonio Riontino, Miglior Sommelier di Puglia 2017 e Responsabile della Scuola

Concorsi di AIS Puglia. Sei cantine italiane, di cui tre pugliesi, saranno protagoniste di una

degustazione guidata dedicata alle diverse espressioni del Metodo Classico.



Sabato, dalle ore 19.00, il centro storico diventerà il cuore della manifestazione, con un

percorso diffuso dedicato a vino, gastronomia e musica.

Info e prevendite: borgoinbiancovieste.it