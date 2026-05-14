Un Posto al Sole, spoiler 14 maggio 2026: Renato e Raffaele ai ferri corti? Scoppia lo scontro tra Ferri e Mori

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, giovedì 14 maggio 2026, nel nuovo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che la tensione aumenterà tra Ornella e Raffaele, la discussione scoppiata tra loro creerà una nuova frattura che farà perdere il controllo al portiere.

Spoiler Un posto al sole 14 maggio 2026: è scontro tra Mori e Roberto, Lorenzo raggiunge il suo obiettivo

Il malumore di Raffaele si ripercuoterà anche sul suo rapporto con Renato che inevitabilmente si incrinerà. La guerra tra Roberto e Mori non accennerà a terminare e Ferri riuscirà a sottrargli un importante inserzionista, tra i due scoppierà uno scontro che rivelerà profonde motivazioni personali e non solo professionali.

Cristina ce l’avrà ancora con la madre per aver tradito Eduardo. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Lorenza sfrutterà la sua abilità nel portare Diego dalla sua parte e la sua finta affidabilità per raggiungere il suo scopo.