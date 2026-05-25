Il Paradiso delle signore 11 anticipazioni: ecco chi non tornerà nella nuova stagione

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Il Paradiso delle signore 11 è già stata confermata per una nuova stagione. Le riprese ripartiranno a breve a Roma. Il pubblico in questo momento è concentrato sui possibili addii nella soap opera italiana. Alcuni protagonisti storici sembrano vicini all’addio mentre altri sono ancora in bilico. Tra le notizie più discusse c’è quella di Emanuel Caserio che prestava il volto a Salvatore Amato. Secondo alcune indiscrezione circolate in rete, l’attore avrebbe deciso di lasciare per sempre Il Paradiso delle signore 11. L’assenza del personaggio rischierà di pesare sulle vicende legate all’interno del grande magazzino milanese di cui era protagonista. Dubbi anche sul futuro di Tancredi di Sant’Erasmo. L’attore Flavio Parenti ha pubblicato un post nel suo profilo Instagram in cui ha salutato il personaggio, parlando di nuove avventure. I fans hanno interpretato questo come un suo addio alla serie tv.

Il Paradiso delle signore 11, Marta, Irene e Johnny potrebbero non esserci

Ma gli addii non sarebbero finiti qui perché anche il personaggio di Marta Guarnieri è in bilico. La donna ha ricevuto un’allettante proposta di lavoro a Roma che potrebbe allontanarla sia da Milano che dal suo compagno Enrico. Resta da capire se si tratterà di un’uscita momentanea per permettere all’attrice di seguire altri progetti o un vero e proprio abbandono. In bilico anche Irene e Johnny, che nelle ultime puntate de Il Paradiso delle signore 11 erano legati a Cesare. Secondo alcune indiscrezioni la soap opera starebbe lavorando all’ingresso di nuovi personaggi per rinnovare le dinamiche del racconto senza modificare l’identità della serie tv.