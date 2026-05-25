“Donne, mafia e antimafia”, eventi il 28 e 29 maggio a Foggia e Manfredonia

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COMUNICATO STAMPA INIZIATIVA “DONNE, MAFIA E ANTIMAFIA” – 28 e 29 maggio Foggia e Manfredonia



Nell’ambito della “Scuola popolare Antimafia”, organizzata da “LIBERA. Associazioni, nomi e

numeri contro le mafie”, grazie al sostegno della “Fondazione antimafia sociale – Stefano

Fumarulo”, si terranno due incontri di approfondimento sul tema “Donne, mafia e antimafia”.

La “Scuola popolare antimafia”: un progetto itinerante che mira a sensibilizzare e formare le

comunità locali sui temi della legalità e della giustizia sociale, attraverso un ciclo di incontri tematici

nelle diverse province della Puglia. Una serie di incontri e approfondimenti itineranti, con lo scopo di

coinvolgere e, insieme, costruire una società più consapevole, attiva e resistente alle infiltrazioni

mafiose.



I due appuntamenti, promossi dal Presidio di Foggia e dal Presidio di Manfredonia, si propongono

di indagare il ruolo della figura femminile nelle organizzazioni mafiose, raccontando le storie di donne

che, ciascuna nel proprio ambito, hanno costruito percorsi di antimafia sociale e hanno contrapposto

alla logica criminale della violenza e della sopraffazione la logica della rinascita e del cambiamento.

Nel corso dei dibattiti verrà analizzato il ruolo della donna nelle organizzazioni mafiose, esaminandolo

in tutte le sue sfaccettature, anche mediante un confronto tra le mafie della Capitanata e quelle di altri

territori.



Il primo, si svolgerà a Foggia, giovedì 28 maggio, alle ore 17.30, presso la Sala del Tribunale di

Palazzo Dogana.



All’iniziativa parteciperanno l’Avv. Vincenza Rando, Senatrice della Repubblica e componente

della Commissione antimafia, la Prof.ssa Ombretta Ingrascì, Ricercatrice in Sociologia economica

presso l’Università degli studi di Milano, il Dott. Francesco Giannella, Procuratore Capo della

Repubblica presso il Tribunale di Bari e componente della Direzione distrettuale antimafia. La

moderazione sarà affidata alla Dott.ssa Daniela Marcone, Referente nazionale del settore Memoria di

LIBERA.

Il secondo si svolgerà a Manfredonia, venerdì 29 maggio, alle ore 18:00, presso la sala Vailati,

sita in via Arcivescovado.



All’iniziativa parteciperanno l’Avv. Vincenza Rando, Senatrice della Repubblica e componente della Commissione antimafia, il dott. Ettore Cardinali, Sostituto Procuratore di Trani. L’iniziativa è

organizzata insieme all’Associazione “Donna, vita, libertà” di Manfredonia e alla Diocesi di

Manfredonia-Vieste.



In un momento in cui la violenza criminale si è acuita, diventa ancora più importante parlare di

mafie e tenere alta l’attenzione. Il Coordinamento provinciale di Libera Foggia, insieme a tutti i

Presidio territoriali, sono da sempre impegnati in questa attività. I seminari del 28 e 29 maggio si

inseriscono infatti in un ciclo, che ha visto il 16 febbraio un primo momento di riflessione sul tema del

reclutamento mafioso dei giovani e che proseguirà a giugno con un seminario sul reato di riciclaggio,

una delle principali attività della Società foggiana e con il seminario su turismo e legalità a

Manfredonia nel prossimo mese di luglio. A tali iniziative si affianca il lavoro quotidiano con i ragazzi

e le ragazze, nelle scuole e non solo, perché pensiamo che il ruolo della società civile debba essere

quello di costruire anticorpi alla subcultura mafiosa.



In un momento così difficile, ogni cittadino deve fare la propria parte. Non dobbiamo arrenderci e

dobbiamo continuare a educare, a sensibilizzare, a studiare e a portare avanti percorsi di antimafia

sociale. Insieme possiamo liberarci dalla violenza criminale e mafiosa.



Presidio di Libera Foggia

Presidio di Libera Mnafredonia