Un Posto al Sole, spoiler 13 giugno 2025: Antonietta in pericolo? Mariella in pena per Guido

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, venerdì 13 giugno 2025 nell’ultimo episodio settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Michele in radio registrerà la prima puntata del nuovo programma dedicato alle persone scomparse. Il primo caso che tirerà in ballo sarà proprio quello di Assane, il giornalista sta facendo di tutto per scoprire cosa gli sia accaduto ed è sempre più convinto che a farlo sparire sia stato Gennaro Gagliotti.

Spoiler Un posto al sole 13 giugno 2025: l’atteggiamento di Antonietta irrita Gagliotti

Il rapporto tra Gagliotti e la moglie sarà sempre più turbolento, nei precedenti episodi di Un posto al sole lo abbiamo visto usare un atteggiamento alquanto violento nei suoi confronti. Lei non sopporta la sua vicinanza ad Elena e la sua gelosia finirà per esasperare il marito.

Le anticipazioni della fiction partenopea rivelano che Antonietta potrebbe correre un grave pericolo. Intanto Guido sarà depresso dopo la rottura con Claudia e nonostante Cerruti abbia provato a dissuaderla Mariella sarà preoccupata per l’ex marito. Nel frattempo Rosa riceverà i risultati relativi alla scuola serale che ha frequentato. Gli scrutini saranno positivi o dovrà fare i conti con un’altra delusione? Los copriremo.