Un Posto al Sole, spoiler 17 giugno 2025: Viola in crisi, Nunzio conforta Rossella

Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, martedì 17 giugno 2025 nel nuovo episodio settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Viola vivrà un momento di crisi dopo i consigli di classe, dove si è battuta per assegnare il debito a Matteo a causa del suo comportamento. Il suo alunno per tutto l’anno ha utilizzato l’intelligenza artificiale per svolgere i compiti ed è per questo che si è ritrovato ad avere grosse lacune.

Spoiler Un posto al sole 17 giugno 2025: Guido e Mariella chiedono un consiglio a Silvia

La Bruni non si è pentita della sua decisione, nella puntata di oggi però farà i conti con il peso del giudizio dei suoi colleghi, infatti non sarà un momento affatto semplice per lei. Nel frattempo sia Guido che Mariella si recheranno da Silvia, entrambi chiederanno un consiglio all’amica ma lei non li incoraggerà affatto.

Le anticipazioni di Un posto al sole svelano altre novità in merito al nuovo episodio che andrà in onda stasera. Il ricovero della madre di Fusco, ma soprattutto le sue parole, hanno mandato in crisi Rossella. La terribile vicenda che ha dovuto affrontare a causa dell’ex primario non è avvenuta da molto tempo e le sue ferite sono ancora dolorose. Ci penserà però Nunzio a darle il conforto di cui aveva bisogno.