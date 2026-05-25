Targa di Capitanata dal 29 al 31 maggio

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XXXVI Targa di Capitanata 29-30-31 maggio 2026

Motori d’epoca pronti a tornare protagonisti sul Gargano con la trentaseiesima edizione della Targa di Capitanata, appuntamento dedicato al turismo motoristico storico e alle prove di abilità, organizzato dall’Autoclub Storico Dauno, club federato ASI, con il patrocinio della Regione Puglia e dei Comuni di Peschici e Vieste.

L’edizione 2026 vedrà la partecipazione di 50 equipaggi provenienti da diverse regioni italiane, con la presenza anche di appassionati stranieri arrivati da Grecia e Inghilterra. Le vetture storiche, tutte certificate ASI, percorreranno uno degli itinerari più suggestivi della Puglia tra litoranea, borghi marinari e strade immerse nella natura del Gargano.

La manifestazione prenderà il via venerdì 29 maggio dal Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa, luogo scelto per l’accoglienza degli equipaggi e la partenza ufficiale della carovana. Da qui le auto si muoveranno lungo la costa in direzione di Baia delle Zagare, attraversando alcuni dei paesaggi più caratteristici del promontorio garganico.

La seconda giornata, sabato 30 maggio, entrerà nel vivo alle ore 9 con la partenza della prima vettura verso Pugnochiuso e Vieste. Nella località garganica le auto saranno esposte in mostra statica presso Marina Piccola, mentre gli equipaggi prenderanno parte a una visita guidata tra i vicoli del centro storico.

Alle 12.30 il percorso proseguirà verso la Foresta Umbra, cuore verde del Gargano, per poi raggiungere alle 14.30 Peschici, altra tappa simbolo della manifestazione. In serata la carovana farà ritorno all’Hotel Baia dei Faraglioni, quartier generale dell’evento.

La chiusura della trentaseiesima “Targa di Capitanata” è in programma domenica 1 giugno con il tradizionale giro a Pugnochiuso e la cerimonia finale di premiazione, prevista alle ore 11.30 nella splendida cornice di Baia dei Faraglioni.

PROGRAMMA

VENERDI’ 29 MAGGIO 2026

Ore 13.30/15.30 – Verifiche tecniche a Manfredonia presso il Museo dei Pompieri e della Croce Rossa

Ore 17.00 – Partenza in direzione Manfredonia, Mattinata, Baia delle Zagare

Ore 18.15 – Arrivo a Baia delle Zagare

SABATO 30 MAGGIO 2026

Ore 9.00 – Partenza in direzione Pugnochiuso, Vieste

Ore 10.00 – Arrivo a Vieste presso la Marina Piccola e mostra statica delle auto d’epoca

Ore 12.00 – Partenza in direzione Foresta Umbra

Ore 13.00 – Arrivo in Foresta Umbra

Ore 14.30 – Partenza in direzione Peschici

Ore 15.30 – Arrivo a Peschici

Ore 15.45 – Mostra statica delle auto storiche nel centro di Peschici

Ore 17,00 – Partenza in direzione Vieste, Baia delle Zagare

Ore 18.15 – Arrivo a Baia delle Zagare

DOMENICA 31 MAGGIO 2026

Ore 9.00 – Partenza in direzione Pugnochiuso

Ore 10.00 – Rientro a Baia delle Zagare

Ore 11.30 – Premiazione presso l’Hotel Baia dei Faraglioni