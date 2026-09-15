Manfredonia, nuovo corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana
Manfredonia, nuovo corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana
SONO APERTE LE ISCRIZIONI!
Diventa Volontario della Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia.
Hai voglia di dedicare parte del tuo tempo agli altri? Desideri acquisire nuove
competenze, vivere esperienze uniche e contribuire concretamente al benessere della
tua comunità? Questa è la tua occasione!
Inizio Corso: Sabato 26 settembre 2026
Ore: 15:00
Sede del corso: Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia
Via Maddalena, 136 – Manfredonia
Il Comitato di Manfredonia, con le sue sedi territoriali di San Giovanni Rotondo e
Vieste, apre le porte a tutti coloro che desiderano entrare a far parte della più grande
organizzazione umanitaria del mondo.
Durante il percorso formativo scoprirai le numerose attività della Croce Rossa Italiana:
Primo Soccorso
Attività Sanitarie
Emergenza e Protezione Civile
Attività Sociali
Donazione del Sangue
Attività Giovani
Servizio Civile Universale
Principi e Valori della Croce Rossa Italiana