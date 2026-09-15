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Manfredonia, nuovo corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana

SONO APERTE LE ISCRIZIONI!

Diventa Volontario della Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia.

Hai voglia di dedicare parte del tuo tempo agli altri? Desideri acquisire nuove

competenze, vivere esperienze uniche e contribuire concretamente al benessere della

tua comunità? Questa è la tua occasione!



Inizio Corso: Sabato 26 settembre 2026

Ore: 15:00

Sede del corso: Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia

Via Maddalena, 136 – Manfredonia



Il Comitato di Manfredonia, con le sue sedi territoriali di San Giovanni Rotondo e

Vieste, apre le porte a tutti coloro che desiderano entrare a far parte della più grande

organizzazione umanitaria del mondo.



Durante il percorso formativo scoprirai le numerose attività della Croce Rossa Italiana:

Primo Soccorso

Attività Sanitarie

Emergenza e Protezione Civile

Attività Sociali

Donazione del Sangue

Attività Giovani

Servizio Civile Universale

Principi e Valori della Croce Rossa Italiana