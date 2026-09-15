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Manfredonia, nuovo corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana

Redazione15 Settembre 2026
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Manfredonia, nuovo corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana

SONO APERTE LE ISCRIZIONI!
Diventa Volontario della Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia.
Hai voglia di dedicare parte del tuo tempo agli altri? Desideri acquisire nuove
competenze, vivere esperienze uniche e contribuire concretamente al benessere della
tua comunità? Questa è la tua occasione!


Inizio Corso: Sabato 26 settembre 2026
Ore: 15:00
Sede del corso: Croce Rossa Italiana – Comitato di Manfredonia
Via Maddalena, 136 – Manfredonia


Il Comitato di Manfredonia, con le sue sedi territoriali di San Giovanni Rotondo e
Vieste, apre le porte a tutti coloro che desiderano entrare a far parte della più grande
organizzazione umanitaria del mondo.


Durante il percorso formativo scoprirai le numerose attività della Croce Rossa Italiana:
Primo Soccorso
Attività Sanitarie
Emergenza e Protezione Civile
Attività Sociali
Donazione del Sangue
Attività Giovani
Servizio Civile Universale
Principi e Valori della Croce Rossa Italiana

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Redazione15 Settembre 2026