Casa di cura San Michele, entra nel team di Gastroenterologia il Dott. Buccino
Manfredonia – Presso la Casa di cura San Michele, è attivo l’ambulatorio di Gastroenterologia, che studia le malattie specifiche del tratto gastrointestinale, anche grazie all’utilizzo delle metodiche dell’endoscopia digestiva, che permette, attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici avanzati, lo studio dell’apparato digerente nel suo tratto superiore o inferiore.
Diamo il benvenuto nel Team di specialisti al Dott. Buccino:
Specialista in Chirurgia dell’Apparato Digerente ed Endoscopia Digestiva e in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva.
Medico ospedaliero dal 1989, ha maturato una lunga esperienza nell’endoscopia digestiva diagnostica e operativa.
Dal 2003 è stato responsabile della struttura dipartimentale di Endoscopia Digestiva dell’ASP di Potenza, occupandosi principalmente di endoscopia d’urgenza, endoscopia operativa delle vie biliari e terapia endoscopica nella palliazione oncologica.
Dal 2017 ha lavorato presso gli Ospedali Riuniti di Foggia dirigendo l’Unità Semplice di Endoscopia Digestiva.
Un’equipe medica e di personale sanitario altamente specializzato, si prenderà cura di te, per erogare le seguenti prestazioni:
- Visita Gastroenterologica
- Gastroscopia
- Colonscopia
- Esame istologico
- Breath Test (intolleranza al lattosio, BT lattulosio)
- HP test (helicobacter pylori)
Per prenotazioni:
Mail: info@casadicurasanmichele.com
Telefono: 0884 581116
Via Cozzolete, 29 – Manfredonia (FG)