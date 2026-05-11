Un Posto al Sole, spoiler 11 maggio 2026: Serena dopo l’incubo parlerà con Manuela? La Cirillo intanto…

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Sono in molti a chiedersi cosa succederà stasera, lunedì 11 maggio 2026, nel primo appuntamento settimanale di Un posto al sole. I tantissimi fan della fiction partenopea quotidianamente attendono di vedere le vicende dei protagonisti, in onda da lunedì a venerdì alle 20.50 su Rai 3.

Gli spoiler fanno sapere che Manuela è sempre più entusiasta per il suo legame con il padre, da quando è improvvisamente comparso nella sua vita desidera recuperare tutto il tempo che hanno perso.

Spoiler Un posto al sole 11 maggio 2026: chi sarà il successore di Otello? Lui vorrebbe proporre…

Serena ha fatto un altro incubo e questa volta ne è uscita davvero turbata perché se ciò che ha sognato fosse vero significherebbe che le gemelle sono nate da una violenza. Tutto ciò le ha fatto venire altri dubbi su Maurizio e sul reale motivo che ha spinto Monica ad escluderlo dalla vita delle sue sorelle.

Serena dovrà prendere una decisione molto delicata ed importante, quella di parlarne con Manuela oppure no. Nel frattempo la gemella sta organizzando il primo incontro tra Maurizio, Jimmy e Niko. Le anticipazioni di Un posto al sole fanno poi sapere che Otello sembra convinto di voler rinunciare al ruolo di amministratore e come suo successore vorrebbe proporre un nome che farà tremare Raffaele.