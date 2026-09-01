Far Away, anticipazioni 1 settembre 2026: Alya e Cihan fanno una scoperta su Fikriye, lei scappa

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La soap opera turca di Canale 5 intitolata Far Away sta conquistando sempre di più l’interesse di molti telespettatori. Cosa accadrà nell’appuntamento che andrà in onda oggi, martedì 1 settembre 2026, alle 14.45?

Gli spoiler fanno sapere che dopo aver guardato dentro la borsa dimenticata in ospedale dalla madre Alya ha trovato una foto che la ritrae insieme ad Halis e scoprirà che i due si conoscono.

Anticipazioni Far Away 1 settembre 2026: Cihan vuole punire Halis e trovare l’assassino di Boran, Fikriye riesce ad andare via

Cihan e Alya scopriranno che Fikriye non è stata del tutto sincera, infatti sta nascondendo loro qualcosa. Verrà a galla un’inaspettata verità, la donna conosce piuttosto bene Halis ed è stata proprio lei a fargli vedere la foto che ritrae Boran con la sua famiglia.

Cihan riferirà quello che ha scoperto a Kaya e insieme ai suoi uomini realizzeranno un piano per impartire una punizione ad Halis, il loro obiettivo è quello di scoprire chi ha assassinato Boran. Le anticipazioni di Far Away fanno poi sapere che Fikriye utilizzerà una scusa per scappare, poi chiamerà Cihan per dire addio a lui e ad Alya. Nel frattempo Zerrin si sentirà poco bene in auto, quando Demir scoprirà che la moglie ha la nausea sospetterà che sia incinta.