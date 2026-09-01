Forbidden fruit, spoiler 1 settembre 2026: Cagatay a cena con Sahika, scoppia la lite tra lui e Yildiz

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Va in onda oggi, martedì 1 settembre 2026, un nuovo episodio di Forbidden fruit su Canale 5 alle 14.15 e in molti sono curiosi di sapere cosa succederà. Gli spoiler rivelano che vedere Sitki a casa di Zehra ha fatto venire dei sospetti ad Ender, infatti ha chiesto a Caner di seguirlo.

Zehra e Asuman hanno provato a rilanciare l’Avocado Bar ma il loro tentativo si è rivelato un fallimento. Intanto Yildiz ed Emir hanno fatto una comparsa che ha allontanato il critico gastronomico favorendo anche il ristorante concorrente.

Spoiler Forbidden fruit 1 settembre 2026: Feride vuole far avvicinare Sahika e Cagatay, lui cerca di chiarire con Yildiz

Feride non ha ancora cambiato idea su Yildiz e non sembra essere affatto intenzionata a farlo. Sin dall’inizio si è mostrata contraria alla relazione tra la Yilmaz e suo figlio e vorrebbe riuscire a farli allontanare. La donna è rimasta molto colpita da Sahika, pensa infatti che sarebbe perfetta come moglie di Cagatay.

La madre di Cagatay deciderà di organizzare una cena tra l’uomo e Sahika, poi convincerà il figlio ad accompagnarla a casa. Le anticipazioni di Forbidden fruit fanno poi sapere che nasceranno degli attriti con Yildiz a causa della sua prolungata assenza, per un po’ lui non ha risposto alle sue chiamate e lei ci rimarrà male. Il giorno dopo Cagatay proverà ad avere un chiarimento con la Yilmaz, le spiegherà di non aver risposto al telefono per evitare di scontrarsi con sua madre.