Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 1 settembre 2026: Kadir picchia Akif, lui e Melisa fanno un incidente

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.45 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, martedì 1 settembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che dopo aver letto la lettera anonima Kadir deciderà di presentarsi all’appuntamento recandosi nel luogo indicato, lì troverà Kaan ad attenderlo. Il ragazzo gli farà vedere un video sul computer che mostra la verità sulla morte di Veli. Quello di suo padre non è stato un incidente, è morto per colpa di Akif.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 1 settembre 2026: Akif e Kaan inseguono Kadir, la sua auto si scontra con quella di Susen

Su tutte le furie dopo quello che ha scoperto Kadir avrà intenzione di vendicarsi. Il ragazzo si precipiterà da Akif e lo picchierà, subito dopo però deciderà di sporgere denuncia contro di lui consegnando la chiavetta con il video alla Polizia. Susen e Melisa mentre torneranno da casa degli Ehren avranno un imprevisto e Melisa sarà costretta a guidare la macchina di Susen anche se non ha la patente.

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Kaan soccorrerà Akif e insieme inseguiranno l’auto di Kadir che finirà per scontrarsi con quella guidata da Melisa. Al figlio Akif chiederà di portare Susen e Melisa a casa per proteggere sua figlia, poi lascerà Kadir di fronte al pronto soccorso. Subito dopo l’uomo chiederà a Zeynel di recarsi in ospedale per avere notizie.