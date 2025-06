Riccardo Guarnieri a settembre tornerà a Uomini e Donne? Spuntano alcuni indizi

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Per anni Riccardo Guarnieri è stato uno dei protagonisti indiscussi del Trono Over di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5.

Il suo percorso nel programma ha sempre catturato l’attenzione di moltissimi telespettatori, specie per via dei legami con Ida Platano e Roberta Di Padua. L’ex cavaliere decise di lasciare la trasmissione nel 2023 dopo la fine della sua frequentazione con la dama Gloria Nicoletti e da quel momento non è più tornato nello studio di Uomini e Donne. A distanza di anni potrebbe decidere di tornare in trasmissione per trovare l’amore?

Riccardo Guarnieri pronto a tornare a Uomini e Donne?

In questi anni in molti hanno spesso parlato della possibilità di rivedere l’ex cavaliere a Uomini e Donne, moltissimi fan ne sarebbero felici. Alcuni indizi lasciano pensare che potrebbe davvero tornare in trasmissione a settembre, uno di questi riguarda il fatto che da tempo non viene pizzicato con una donna.

Ad oggi infatti sembra che Riccardo Guarnieri sia single, inoltre non aggiorna da molto tempo i suoi profilo social. L’ex cavaliere si sta preparando davvero a tornare a Uomini e Donne? Per molti il vero colpo di scena sarebbe se sia lui che Ida Platano tornassero in studio, a distanza di anni c’è ancora chi pensa che potrebbero tornare insieme.