UeD, Sabrina Soussi commenta il trono dell’ex: “Nessuna è davvero interessata a Giovanni”

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Dopo la fine della sua chiacchierata relazione con Sabrina Soussi a Temptation Island, Giovanni Grazioso sta provando a trovare l’amore a Uomini e Donne. Da quando è approdato nel dating show di Maria De Filippi le critiche nei suoi confronti, però, non sono mancate.

C’è chi accusata il tronista di non essere davvero interessato a trovare la sua anima gemella nel programma, alcuni suoi atteggiamenti stanno facendo non poco discutere. Anche gli opinionisti lo hanno attaccato dicendo che si basa solo sull’aspetto fisico, da quando si è seduto sul trono ha già eliminato molte ragazze senza concedere loro la possibilità di farsi conoscere.

Sabrina Soussi prende le difese di Giovanni Grazioso sui social: cosa ha detto sul percorso dell’ex a Uomini e Donne

Nei giorni scorsi a Verissimo l’ex fidanzata del tronista gli ha augurato il meglio, spera che possa davvero trovare l’amore a Uomini e Donne anche se non pensa che sia davvero pronto a voltare pagina dopo la loro rottura. Nelle scorse ore è di nuovo intervenuta in merito al suo percorso nel programma, in molti si sono stupiti per il fatto che lo abbia difeso.

Dopo l’esterna fatta con Giovanni Grazioso la corteggiatrice Lyenda ha rivelato di esserci rimasta male quando ha spuntata l’acqua di cocco che gli ha fatto assaggiare. Tramite un commento postato sui social Sabrina Soussi l’ha accusata di essere troppo suscettibile. Ha poi aggiunto: “Queste ragazze cercano sempre il pelo nell’uovo perché la verità è che nessuna è davvero interessata a Giovanni ma stanno lì visibilmente solo per le telecamere“. Lei pensa che le corteggiatrice dovrebbero accettare il tronista per quello che è senza offendersi per cavolate.