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Manfredonia, “Il conguaglio Tari si è perso per strada?”

LETTERA APERTA AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE: “IL CONGUAGLIO TARI SI È PERSO PER STRADA?”

“Presidente del Consiglio comunale, ci permetta una domanda semplice semplice: il conguaglio della TARI dov’è? È una richiesta che oggi si fanno i cittadini di Manfredonia, le famiglie, i commercianti, i professionisti e le imprese che – arrivati ormai a novembre inoltrato – ancora non conoscono quale sarà il conto definitivo da pagare per il servizio rifiuti”, afferma il consigliere comunale Libero Palumbo in una lettera aperta indirizzata al presidente Michele Iacoviello, che è stata protocollata pochi minuti fa.

“E dire che nelle ultime settimane abbiamo assistito a qualcosa che sembrava impossibile. Dopo mesi di assenza del Consiglio comunale, finalmente l’aula è tornata a riunirsi. Anzi, per recuperare il tempo perduto, stiamo assistendo a una vera e propria raffica di sedute. Bilanci, mozioni, designazioni, servizi pubblici, ambiente, sanità, cittadinanze onorarie: di tutto un po’. Eppure – nel fitto susseguirsi degli ordini del giorno -, il grande assente continua a essere proprio il tema che riguarda le tasche di tutti i manfredoniani”.

“La TARI sembra diventata una sorta di oggetto misterioso della politica locale. Sappiamo che esiste, che prima o poi arriverà e sappiamo, soprattutto, che i cittadini dovranno pagarla. Quello che non sappiamo è quando il Consiglio comunale sarà chiamato a discuterne. Nel frattempo, resta sullo sfondo anche la questione dell’ormai noto errore relativo all’inversione della parte fissa e della parte variabile nelle annualità precedenti: una vicenda che inevitabilmente finirà per incidere sul conguaglio finale. Proprio per questo motivo, il ritardo dell’Amministrazione appare ancora più incomprensibile”.

“Presidente, qualcuno evidentemente pensa che rinviare una discussione equivalga a risolvere il problema. È una teoria interessante. Peccato che non funzioni. Perché il calendario continua a correre, mentre le famiglie attendono risposte e programmare le proprie spese diventa sempre più difficile”.

“L’incertezza sta diventando pesante come la tariffa stessa. Per questo, Città Protagonista le chiede di convocare immediatamente il Consiglio comunale e portare finalmente in aula la questione del conguaglio TARI. Per rispetto dei cittadini che hanno il diritto di conoscere tempi, importi e criteri delle decisioni che riguardano il loro portafoglio”.

“Presidente, evitiamo che l’unica sorpresa riservata ai manfredoniani sotto l’albero di Natale sia un conguaglio arrivato all’ultimo momento. La città non ha bisogno di sorprese, visto che non stiamo aspettando il finale di una serie televisiva. Stiamo invece aspettando che la politica faccia semplicemente il proprio dovere. E, francamente, a questo punto, sarebbe anche ora.