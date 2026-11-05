Javier Martinez stronca un hater: “Doppiamente id*ota”, il motivo

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Javier Martinez continua a far parlare di sé a orma diversi anni ovvero dalla sua partecipazione al Grande fratello. Durante quell’esperienza in televisione, l’uomo ha acquisito una grande popolarità. Un successo che ha comportato anche la nascita di diversi haters, che spesso inquinano i profili social dell’ex pallavolista con attacchi di vario genere. In queste ore, il compagno di Helena Prestes è finito nuovamente nelle mire dei leoni da tastiera. Javier Martinez ha quindi deciso d’intervenire, rispondendo senza peli sulla lingua. L’uomo ha pubblicato il seguente commento su Instagram indirizzato ad un suo leone da tastiera: “Tu continua a pagare l’abbonamento e criticarmi nei commenti perché il tuo essere doppiamente id*ota mi diverte tantissimo.”

Javier Martinez ha aperto da pochi mesi un canale esclusivo su Instagram

L’ex pallavolista della Terni volley academy ha risposto ad un hater, che si sarebbe abbonato al suo canale esclusivo di Instagram solo per criticarlo. Da ormai qualche mese, Javier Martinez ha deciso di usufruire di tale funzione sul noto social network. L’uomo posta alcuni video e foto inedite dietro al pagamento mensile di una piccola somma di denaro. Il 31enne non è l’unico che ha deciso di aprire un abbonamento in quanto in passato lo avevano fatto anche Mattia Fumagalli, Helena Prestes ma anche Tommaso Franchi, Jessica Morlacchi e Maria Vittoria Minghetti.