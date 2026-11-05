Il Paradiso delle signore cambia giorno: la novità per la soap opera di Rai 1

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Il Paradiso delle signore è tra gli sceneggiati che hanno avuto maggiore successo in Italia. Le vicende ambientate in un grande magazzino sono viste in media da un milione e mezzo di telespettatori su Rai 1. In occasione della settimana dal 9 al 15 novembre, la soap opera subirà un importante cambio di programmazione. In particolare, le storie di Roberto, Riccardo e Marcello non andranno in onda di lunedì 9 novembre per permettere a Rai 1 di trasmettere la Santa Messa direttamente dall’America Latina dove si troverà il Papa Leone in viaggio. Per questo motivo, Il Paradiso delle signore cambierà giorno di messa in onda. La puntata del 9 novembre verrà trasmessa eccezionalmente di sabato 14 novembre a partire dalle ore 15:00 sui teleschermi di Rai 1.

Il Paradiso delle signore in onda eccezionalmente di sabato 14 novembre

Il Paradiso delle signore andrà eccezionalmente di sabato il prossimo 14 novembre. La soap opera recupererà così l’appuntamento perso di lunedì 9 novembre. Le anticipazioni delle nuove puntate annunciano che Marcello scoprirà il segreto di Riccardo. L’uomo apparirà pronto a tutto pur di salvare il fratello di Marta da sé stesso. Intanto le Veneri organizzeranno la festa di compleanno di Mirella mentre Corsi scoprirà che Rossini è una vecchia conoscenza di Roberto. Riccardo, invece, sarà molto preoccupato per Nicoletta, che farà perdere le proprie tracce dopo aver lasciato la loro abitazione in Francia.