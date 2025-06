UeD Nadia Di Dionato rompe il silenzio dopo la scelta: “Sentivo la scelta dentro di me”

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nei giorni scorsi è andata in onda la scelta di Gianmarco Steri, che a Nadia Di Dionato ha preferito Cristina Ferrara.

Quando ha scoperto di non essere la scelta l’ex corteggiatrice è rimasta in silenzio e visibilmente delusa ha lasciato lo studio. Intervistata da Uomini e Donne Magazine ha fatto sapere che durante il percorso non pensava di essere la scelta, vedeva l’ex tronista sempre più interessato a Cristina. Dopo la loro ultima esterna però ha provato una sensazione positiva, ha poi ammesso: “La possibilità di essere la scelta la sentivo dentro di me“.

Nadia Di Dionato delusa dopo Uomini e Donne: cosa ha detto su Gianmarco Steri

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha fatto sapere che capisce l’ex tronista perché sa bene che ai sentimenti non si comanda. Si è detta sicura che abbia provato delle belle emozioni anche con lei e non gli rimprovera il fatto che la scintilla in più sia scattata con Cristina. Ha poi aggiunto: “Semplicemente penso che alcune cose nei miei confronti avrebbe potuto risparmiarsele“.

Sul fatto di essere rimasta in silenzio quando Gianmarco Steri le ha detto di non essere la sua scelta ha rivelato di non aver detto nulla perché stava per mettersi a piangere, è poi scoppiata in lacrime quando è arrivata in camerino. Nadia Di Dionato ha continuato dicendo: “Già mi ero esposta tanto nei suoi confronti e gli avevo mostrato quanto posso essere vulnerabile, non volevo farlo nuovamente. A oggi non ho sinceramente nulla da dire a Gianmarco“.