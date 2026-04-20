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Foggia, Pazienza esonerato. Torna Barilari

Il Calcio Foggia 1920, previa informazione preventiva resa come legge all’Amministrazione giudiziaria, comunica di aver affidato nuovamente la guida tecnica della Prima Squadra a Enrico Barilari.

Il tecnico sarà affiancato dal preparatore atletico Renzo Ricci e dall’allenatore in seconda Dino Bitetto.

Al mister Enrico Barilari e al suo staff il Club rivolge un augurio di buon lavoro, con l’auspicio di raggiungere l’obiettivo della permanenza in categoria.