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Manfredonia, Mangano sulle elezioni provinciali: “Il risultato dimostra quanto sia fondamentale fare squadra come comunità”

Cari amici e care amiche,

si sono concluse le elezioni per il rinnovo del Consiglio Provinciale di Foggia. Nonostante l’esito finale non mi veda tra gli eletti, il mio sentimento oggi è di profonda gratitudine per il risultato raggiunto.

Voglio ringraziare di cuore i colleghi e le colleghe che hanno espresso la loro fiducia nei miei confronti, credendo in un progetto di rilancio per il nostro territorio e per la nostra amata Manfredonia. Ogni voto ricevuto rappresenta un impegno che continuerò a onorare, giorno dopo giorno, tra i banchi del nostro Consiglio Comunale. Il risultato dimostra quanto sia fondamentale fare squadra come comunità a Manfredonia per far pesare di più la nostra voce nei tavoli decisionali. Questo non è un traguardo, ma una tappa.

Auguro buon lavoro al Presidente della Provincia ed esprimo le mie congratulazioni a tutti gli eletti e le elette, con la speranza che mettano sempre al centro il bene comune della Capitanata.

Resto al servizio della nostra città, con la stessa passione di sempre.

Nicola Mangano – Consigliere Comunale di Manfredonia