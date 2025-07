Reazione a catena, le Uscio e Bottega eliminate dalle Pane al Pane

[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Reazione a catena ha delle nuove campionesse. Nella puntata del 14 luglio 2025, le Uscio e Bottega hanno lasciato la trasmissione in seguito ad una sfortunata Intesa Vincente contro le bravissime Pane al Pane.

Arrivano delle nuove campionesse, chi sono

Una sfida tutta al femminile, e Made in Toscana, ha tenuto il pubblico di Reazione a catena con il fiato sospeso. Le Uscio e Bottega hanno battagliato contro tre temibili sfidanti, provenienti dalla loro stessa regione. Le Pane al Pane, si sono rivelate molto brave e scaltre, facendo dell’Intesa Vincente il loro ‘cavallo di battaglia’. Basti pensare che sono state veloci e composte nel formulare 13 definizioni che le hanno permesso di diventare le nuove campionesse di Reazione a catena. Valentina, Martina e Sara, non sono andate oltre le 6 parole.

Vengono da Pontassieve, nella provincia di Firenze, e sono amiche praticamente da sempre. Le due Giulia si conoscono sin dalle elementari, mentre Olga è entrata nelle loro vite alle scuole medie. E a proposito di Olga, è stata campionessa del mondo di danza sportiva nel 2014.

Quanto hanno perso le Pane al Pane e qual era la parola vincente

Le nuove campionesse sono state brave a non dimezzare troppe volte il loro basso montepremi iniziale. Da 87.000 sono scese fino a 5.438 euro, dopo ave comprato il Terzo Elemento all’Ultima Parola. Questa volta, però, i possibili accostamenti erano numerosi, perciò il trio toscano ha dovuto propendere per una sola parola. Fra ‘Saldo’ e ‘3×2’, hanno propeso per ‘Collezione’, anziché per ‘Conveniente’. Peccato per le Pane al Pane, che ci riproveranno fra 24 ore.