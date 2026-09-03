Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 3 settembre 2026: Melisa si sente in colpa, Kadir non sopravvive

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.45 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, giovedì 3 settembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che la situazione di Kadir sarà estremamente delicata, in ospedale infatti continuerà a lottare tra la vita e la morte. La sua famiglia fuori dalla terapia intensiva continueranno a sperare nella sua guarigione. Intanto saranno ferme le indagini sull’incidente, le prove sono state eliminate e non sarà possibile risalire al responsabile.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 3 settembre 2026: Melisa fa una promessa ai genitori, Kadir muore

Melisa continuerà a sentirsi tremendamente in colpa e riuscirà a vedere Kadir solo dopo aver promesso a Nebahat e Akif che non svelerà la verità sull’incidente. Intanto Tolga dimostrerà la sua vicinanza a Cemile, alla ragazza confesserà che conosce il dolore che si prova quando si perde una persona amata.

Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Kadir peggiorerà all’improvviso, i medici proveranno a salvarlo e i suoi familiari saranno impotenti di fronte alla drammatica vicenda. Il fratello maggiore degli Erem avrà delle visioni sui suoi genitori, loro lo spingeranno a tornare da chi ha bisogno di lui ma si arrenderà. La sua morte farà provare un’immensa sofferenza ai suoi familiari.