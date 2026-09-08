Melek Il coraggio di una madre, seconda stagione: perché Real Time non la manda in onda e cosa succede ora

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La domanda circola da giorni: perché Melek Il coraggio di una madre seconda stagione non va in onda su Real Time? L’assenza della soap dai palinsesti di settembre aveva fatto pensare a un rinvio, ma la situazione è diventata chiara solo dopo una conferma arrivata dall’assistenza Discovery+. Warner Bros. Discovery Italia, infatti, non dispone al momento dei diritti per trasmettere la seconda stagione della serie.

A questo punto è inevitabile chiedersi: cosa significa per i fan? Quando potrebbe tornare Melek? E dove è possibile vedere gli episodi già disponibili?

Perché Melek non è andata in onda il 7 settembre: Real Time non ha i diritti della seconda stagione

La mancata messa in onda del 7 settembre 2026 non è un errore di palinsesto, ma una conseguenza diretta della situazione dei diritti. La prima stagione di Melek Il coraggio di una madre si è conclusa il 31 agosto con i suoi 28 episodi, ma il previsto passaggio alla seconda stagione non è stato possibile. Discovery+ ha confermato che Warner Bros. Discovery Italia non possiede i diritti per trasmettere la seconda stagione, composta da 38 episodi e fondamentale per la conclusione della storia.

Questo spiega perché Real Time non abbia annunciato alcuna data e perché le anticipazioni circolate nelle settimane precedenti non si siano concretizzate. In altre parole, la soap non è stata sospesa: semplicemente, la seconda stagione non è attualmente disponibile per il mercato italiano.

La struttura originale della serie: perché la storia non è completa in Italia

In Turchia, la serie Benim Adım Melek è composta da 66 episodi totali, suddivisi in due stagioni:

la prima da 28 episodi (quella già trasmessa in Italia),

la seconda da 38 episodi, che porta la vicenda alla conclusione definitiva. Il pubblico italiano ha quindi visto solo metà della storia. Le vicende di Melek, Defne, Ömer, Kerem e degli altri protagonisti non si chiudono con l’episodio 28: la seconda stagione contiene sviluppi cruciali, nuovi conflitti familiari, evoluzioni sentimentali e il vero finale della serie. L’assenza dei diritti rende impossibile, al momento, programmare la seconda stagione su Real Time o distribuirla su Discovery+.

Quando torna Melek Il coraggio di una madre? La situazione aggiornata e dove vedere gli episodi

Ad oggi, non esiste una data ufficiale per il ritorno di Melek su Real Time. La previsione del 7 settembre, circolata in alcune anticipazioni non ufficiali, non era corretta e non è stata confermata dalla rete. La possibilità di vedere la seconda stagione dipende esclusivamente dall’eventuale acquisizione dei diritti da parte di Warner Bros. Discovery. Se ciò avverrà, la soap potrà tornare in futuro, ma al momento non c’è alcun annuncio.

Chi vuole recuperare gli episodi già trasmessi può farlo su Discovery+, dove la prima stagione è disponibile integralmente. Il catalogo italiano, però, si ferma ai 28 episodi: la seconda stagione non è presente e non è accessibile legalmente in Italia. La situazione, al 7 settembre 2026, è quindi questa: Melek non va in onda perché la prima stagione è terminata e la seconda non è stata acquisita. Per i fan resta l’attesa di capire se e quando la storia potrà proseguire.