Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 2 settembre 2026: Akif fa sparire le prove, Melisa turbata per Kadir

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.45 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, mercoledì 2 settembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che dopo l’incidente Kadir verrà portato in ospedale, la sua famiglia correrà in ospedale quando apprenderà la notizia dalla Polizia. Nel frattempo Akif rivelerà alla moglie che il ragazzo ha trovato il filmato della morte del padre e stava per denunciarlo, per questo lo stava inseguendo con Kaan.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 2 settembre 2026: Kadir in terapia intensiva, Doruk fa una richiesta al padre

Anche Melisa è rimasta coinvolta nell’incidente e per proteggerla il padre occulterà le prove, farà sparire anche l’auto di Suzan. Melisa sarà sconvolta per Kadir, sarà talmente agitata che dovranno somministrarle un sedativo. I medici riferiranno ai familiari del ragazzo che l’intervento è riuscito ma le sue condizioni saranno ancora molto gravi, resterà infatti in terapia intensiva.

Anche Doruk verrà a conoscenza di come è andato l’incidente e chiederà al padre di smetterla di ostacolare l’amore tra Kadir e Melisa. Dopo che il malinteso sulla causa di paternità verrà chiarito Kaan verrà accolto di nuovo in famiglia. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Asiye penserà di aver visto la mano del fratello muoversi. Quando lo dirà all’infermiera le spiegherà che probabilmente è stato solo un involontario gesto.