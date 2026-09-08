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Nell’ultima puntata di Falsissimo, Fabrizio Corona è tornato ad attaccare pesantemente Belén Rodriguez, rilanciando accuse già smentite dalla showgirl e sfidandola apertamente sulla denuncia che lei ha annunciato. L’imprenditore sostiene di avere prove e testimonianze che confermerebbero le sue affermazioni, e ha chiamato in causa nuovi nomi fino a oggi rimasti fuori dalla vicenda.

A questo punto è inevitabile chiedersi: perché Corona insiste? Chi sono le persone coinvolte? E cosa potrebbe accadere davvero se la denuncia di Belén arrivasse davanti a un giudice?

Corona rilancia da Falsissimo: “Che mi denunci, così porto le prove”

Nel suo podcast, Corona ha ripreso il filo delle accuse contro Belén, affermando di aver conservato nel cellulare testimonianze e contenuti che, a suo dire, dimostrerebbero la veridicità delle sue parole. Ha dichiarato di “pregare” che la denuncia venga formalizzata, convinto che un eventuale processo gli permetterebbe di chiamare a testimoniare persone che avrebbero assistito o confidato dettagli sulla vita privata della showgirl.

Belén, dopo aver smentito le affermazioni della scorsa settimana, ha scelto di non rispondere ulteriormente, affidando tutto al suo avvocato. Intorno alla vicenda, invece, continua il silenzio dei personaggi collaterali, in particolare Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, che non hanno mai commentato le insinuazioni di Corona.

I nomi chiamati in causa: Cartasegna e Spinalbese al centro del racconto di Corona

Nel nuovo attacco, Corona ha coinvolto Marco Cartasegna e Antonino Spinalbese, due figure che finora erano rimaste completamente estranee alla vicenda. Secondo Corona, Cartasegna — ex tronista e fondatore di Torcha — gli avrebbe confidato dettagli sul rapporto tra Belén e Ignazio Moser. Una versione che, al momento, non trova conferme e che Cartasegna non ha commentato.

Corona ha poi chiamato in causa Spinalbese, ex compagno di Belén e padre di Luna Marì, sostenendo che sarebbe stato proprio lui a raccontargli i “gravi motivi” che avrebbero portato alla fine della relazione con la showgirl. Anche Spinalbese mantiene il silenzio, evitando di alimentare ulteriormente la vicenda. L’inserimento di nuovi nomi rende il quadro più complesso e apre interrogativi su quali testimonianze Corona intenderebbe portare davanti a un giudice.

Se Falsissimo finisse in tribunale: cosa accadrebbe in caso di rinvio a giudizio

Se la denuncia di Belén dovesse portare a un rinvio a giudizio, si aprirebbe uno scenario processuale delicato. Il giudice per le indagini preliminari, qualora accogliesse la richiesta della Procura, darebbe avvio al dibattimento. In quella fase, la difesa di Corona potrebbe chiedere l’ammissione delle prove che sostiene di avere e la citazione dei testimoni chiamati in causa: da Spinalbese a Cartasegna, fino ad altri nomi che l’imprenditore ha già menzionato, come Tony Effe e Gaetano Fidanzati.

Sarà poi il giudice a stabilire quali testimonianze siano rilevanti e quali no, definendo il confine tra diffamazione e diritto di cronaca. Il processo, se avviato, potrebbe trasformarsi in un caso mediatico di grande portata, con implicazioni personali e professionali per tutti i soggetti coinvolti. Per ora, però, tutto resta sospeso tra dichiarazioni, smentite e una denuncia che potrebbe cambiare radicalmente la direzione della vicenda.