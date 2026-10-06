Al Maiorano Boutique Hotel torna “Italianissima”: un viaggio culinario che parte dal cuore della Puglia

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Il Maiorano Boutique Hotel di Manfredonia si prepara a riaprire le porte al grande gusto con il ritorno del suo format di successo, Italianissima. Da quest’anno l’evento cambia ritmo e si trasforma in un vero e proprio tour sensoriale attraverso le regioni d’Italia, con l’obiettivo di raccontarne tradizioni, musica e identità. Per il primo, attesissimo appuntamento stagionale, il viaggio non poteva che iniziare da casa: la Puglia.

Sabato 17 ottobre, a partire dalle ore 21:00, la struttura si animerà per una serata tutta da vivere. L’atmosfera sarà scaldata dalle note e dall’energia della musica dal vivo dei Sotto alle Casere Vostre, la colonna sonora perfetta per accompagnare gli ospiti alla scoperta di un percorso enogastronomico d’eccellenza.

Il cuore pulsante dell’evento saranno le postazioni Food & Wine, un’occasione unica per entrare in contatto diretto con i produttori locali e assistere a coinvolgenti show cooking dal vivo. Il menù, pensato come un autentico omaggio ai sapori del territorio, si articola in cinque tappe culinarie:

Dolciaria Monti aprirà le danze con sapori decisi: un tarallo al calzone con spuma di ricotta, affiancato da un bastoncino alle cime di rapa impreziosito da Crudo di Faeto e scamorza affumicata pugliese rosticciata.

aprirà le danze con sapori decisi: un tarallo al calzone con spuma di ricotta, affiancato da un bastoncino alle cime di rapa impreziosito da Crudo di Faeto e scamorza affumicata pugliese rosticciata. Caseificio Prencipe porterà in scena l’arte casearia con i freschissimi nodini del casaro e una saporita caciotta di capra.

porterà in scena l’arte casearia con i freschissimi nodini del casaro e una saporita caciotta di capra. Olearia Clemente curerà l’oro verde della regione, offrendo una degustazione del proprio olio su croccanti crostini pugliesi ai cereali firmati dal Panificio San Pio.

curerà l’oro verde della regione, offrendo una degustazione del proprio olio su croccanti crostini pugliesi ai cereali firmati dal Panificio San Pio. Maiorano Boutique Hotel sarà protagonista di uno scenografico show cooking, preparando a vista un grande classico della tradizione marinara e contadina: il tubettino (formato Casa Prencipe) con ceci e cozze.

sarà protagonista di uno scenografico show cooking, preparando a vista un grande classico della tradizione marinara e contadina: il tubettino (formato Casa Prencipe) con ceci e cozze. Gargano Sapori addolcirà il finale con un secondo show cooking dedicato all’ostia ripiena e ai dolci tipici della tradizione di Monte Sant’Angelo, per poi chiudere in bellezza con una degustazione del loro Antico Amaro del Gargano.

Ad accompagnare queste cinque espressioni della gastronomia locale ci penseranno le Cantine Barsento by Partesa. Ogni ospite potrà scegliere due calici dalla linea W’heart della cantina, optando per un brioso spumante rosato Extra Dry o per l’avvolgenza di un rosso Primitivo.

Il format prevede un ticket d’ingresso di 35€ a persona, che garantisce l’accesso al percorso completo: le cinque postazioni food e due calici di vino.

Un’esperienza immersiva per riscoprire il fascino della convivialità e la ricchezza di una terra generosa. L’appuntamento è al Maiorano Boutique Hotel, in Viale Eunostides 20 a Manfredonia (FG).

Per assicurarvi un posto in questo viaggio tra i sapori pugliesi, è consigliata la prenotazione contattando il numero 345 870 4031.

Ci vediamo al Maiorano. Ci vediamo in Puglia.