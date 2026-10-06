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Manfredonia-Bisceglie, caos nel sottopassaggio: 8 giornate al preparatore atletico biscegliese
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Manfredonia-Bisceglie, caos nel sottopassaggio: 8 giornate al preparatore atletico biscegliese
MANFREDONIA – Squalificato per 8 giornate il preparatore atletico del Bisceglie Claudio Capacchione, “Per avere, durante l’intervallo, nel sottopassaggio che conduce agli spogliatoi, dato una leggera spinta e utilizzato toni offensivi nei
confronti di un A.A”.