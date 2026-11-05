Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 5 novembre 2026: Akif ferisce Nebahat, Berk soffre per Resul

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 16 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, giovedì 5 novembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Akif ha scoperto che qualcuno aveva consegnato a Resul una chiavetta USB con all’interno il video della morte di Veli. Dopo aver scoperto che la chiavetta apparteneva a Kaan lo ha affrontato e lui ha confessato di averla ricevuta da Omer.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 5 novembre 2026: duro colpo per Nebahat, Suzan viene scagionata

In seguito alla tragica morte di Resul, Nebahat sperava che ci fosse ancora una speranza per lei e il suo ex marito, ma dovrà fare i conti con l’ennesima delusione. Akif, infatti, le dirà in modo chiaro che non prova più un sentimento nei suoi confronti e che non tornerà con lei. L’uomo vorrebbe divorziare il prima possibile.

A distanza di una settimana dall’arresto Suzan verrà scagionata e tornerà ad essere libera, intanto Berk e Ayla stanno soffrendo molto per la morte di Resul. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che il ragazzo resterà chiuso nella sua stanza per intere giornate, Ayla invece riceverà la visita di Nebahat. Quest’ultima proverà a confortarla mentre si accerterà che il caso sulla morte di Resul sia stato archiviato.