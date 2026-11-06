Manfredonia, la Piazza che unisce cambia location!
MANFREDONIA, LA PIAZZA CHE UNISCE CAMBIA LOCATION!
Le previsioni meteo non ci fermano!
Per garantire lo svolgimento dell’evento anche in caso di maltempo, previsto per questo sabato, ci spostiamo al Mercato di Via Santa Restituta, a Manfredonia.
Sabato 7 novembreNUOVA LOCATION: Mercato di Via Santa RestitutaDalle ore 19:30
Cambia il luogo, ma non il nostro obiettivo: sostenere il completamento e l’allestimento della nuova sede di Manfredonia Autismo APS.
Una serata di partecipazione, condivisione e solidarietà, aperta a tutta la cittadinanza.
CAMBIA IL LUOGO, NON LA VOGLIA DI STARE INSIEME!
ECCO IL PROGRAMMA!
- Ore 17:30 – 19:00: “Ogni segno conta”, laboratorio educativo-espressivo a cura de Il Sogno di Marilù.
- Ore 19:00: “La Piazza che si confronta – Vivere l’autismo nella quotidianità”, un momento di dialogo, ascolto e condivisione condotto da Matteo Perillo.
- Ore 20:00: “Il ritmo è dentro di noi”, laboratorio musicale con Giuseppe Zerulo, educatore musicale SIIMUS.
- Dalle ore 20:00: DJ set con Pasquale D’Agostino, per accompagnare la serata con tanta musica!
- Dalle ore 19:30: Food & Beverage, per stare insieme e contribuire concretamente alla raccolta fondi.
SABATO 7 NOVEMBREMERCATO DI VIA SANTA RESTITUTA – MANFREDONIA
UNA CITTÀ IN FESTA. UN PROGETTO DA REALIZZARE INSIEME.
Ogni partecipazione conta. Ogni contributo ci avvicina alla realizzazione di nuovi spazi e nuove opportunità per tante famiglie.
VI ASPETTIAMO!
Con il contributo di FinXtra di Michele D’Isita.
SI ALLEGA LOCANDINA
Distinti saluti
Rosanna Olivieri
Presidente Manfredonia Autismo APS
💙 GRAZIE DI CUORE 💙