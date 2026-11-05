Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 5 novembre 2026 in prima serata: Asiye sconvolge Omer, Orhan va via di casa

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Tutto per la mia famiglia oggi, giovedì 5 novembre 2026, andrà in onda non solo alle 16 ma anche in prima serata. Per la gioia dei suoi tantissimi fan verranno trasmessi ben tre episodi, cosa dovrà aspettarsi chi segue la dizi turca?

Gli spoiler rivelano che Omer a scuola renderà ufficiale la sua relazione con Susen, intanto Doruk e Asiye concederanno un’altra possibilità al loro amore. I due lavoreranno insieme a un progetto scolastico e il ragazzo ne approfitterà per farsi perdonare dall’Eren e per riconquistarla. Poco dopo Asiye sfogherà la rabbia che prova nei confronti del fratello mentre parlerà con Aybike nella sala radio, per sbaglio però aprirà il microfono e tutta la scuola sentirà tutto. Quando Tolga lo umilierà, Omer andrà via sconvolto.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 5 novembre 2026 in prima serata: Aybike aiuta Berk, le tensioni fanno soffrire Emel

Berk sta soffrendo molto per la morte del padre e Aybike lo aiterà a sfogare il suo dolore. In che modo? Prenderà un muro a martellate, dopo aver tirato fuori la sua rabbia sarà pronto a tornare a scuola. Enver farà sapere a Orhan che Sengul era al corrente del fatto che Omer lavorava per Tayfun, sentendosi per l’ennesima volta tradito andrà via di casa. L’uomo passerà la notte nella panetteria e il suo rapporto con Gonul diventerà sempre più amichevole.

Il rapporto tra Asiye e suo fratello continuerà ad essere conflittuale, una situazione che farà soffire Emel e la spingerà ad andare da sola al cimitero per confidarsi con i suoi defunti genitori. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che i suoi fratelli, non appena la ritroveranno, capiranno di averla fatta soffrire con i loro litigi e tornerà il sereno tra loro. Nel frattempo Sengul proverà a far tornare il marito a casa. Invece, Kaan potrà contare sul sostegno di Tolga dopo che Akif lo ha cacciato via.