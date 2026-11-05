Report, anticipazioni 8 novembre: al via la nuova stagione con Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi

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Torna in prima serata uno dei programmi simbolo del giornalismo investigativo italiano. Report riparte domenica 8 novembre alle 20.30 su Rai 3 con una nuova stagione che coincide con un traguardo speciale: i 30 anni di una trasmissione che ha segnato la storia del servizio pubblico.

Il programma si presenta al pubblico con diverse novità, a partire dalla conduzione affidata a Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, due volti noti del giornalismo d’inchiesta. Non cambia invece la missione che ha reso celebre la trasmissione nel corso degli anni: proporre approfondimenti rigorosi e inchieste capaci di affrontare temi di interesse pubblico con indipendenza e spirito critico. Quali novità attendono i telespettatori? Chi coordinerà il lavoro della redazione? E cosa cambia nella nuova stagione di Report?

Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi alla guida di Report

La principale novità della nuova stagione riguarda la conduzione.

Report sceglie infatti una formula a due con Claudia Di Pasquale e Daniele Piervincenzi, giornalisti che negli anni hanno già contribuito alla realizzazione di numerose inchieste per il programma.

La nuova coppia raccoglie l’eredità di uno dei marchi più prestigiosi del giornalismo televisivo italiano, mantenendo al centro del progetto l’approfondimento e il racconto dei principali temi d’attualità.

Una squadra di veterani per le grandi inchieste

Dietro le telecamere resta una delle redazioni investigative più apprezzate della televisione italiana.

A coordinare il lavoro della squadra saranno infatti Bernardo Iovene e Giulio Valesini, due firme storiche del giornalismo d’inchiesta. Il gruppo continuerà a portare avanti il percorso costruito negli anni da Milena Gabanelli e successivamente sviluppato da Sigfrido Ranucci.

L’obiettivo resta quello di proporre servizi approfonditi e verificati, seguendo un metodo di lavoro che ha permesso alla trasmissione di conquistare negli anni un vasto consenso di pubblico.

Fact checking e nuove modalità di lavoro nella stagione dei 30 anni di Report

Tra le novità più significative spicca l’introduzione di un gruppo dedicato al fact checking, ispirato ai modelli adottati da alcune delle principali realtà giornalistiche europee.

La nuova organizzazione punta a rafforzare ulteriormente il controllo delle informazioni e la verifica delle fonti. La redazione lavorerà inoltre su una narrazione più articolata e sulla valorizzazione del lavoro di squadra attraverso un approccio sempre più corale.

Nata quasi trent’anni fa, Report continua così il proprio percorso con l’obiettivo di confermarsi tra i programmi di approfondimento più autorevoli del panorama televisivo italiano, forte di un modello editoriale che nel tempo ha raccolto consenso sia da parte del pubblico sia nelle rilevazioni sul gradimento dei telespettatori.