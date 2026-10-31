Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 31 ottobre 2026: Omer salda il debito con Tayfun, Nebahat colpisce Resul

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 14.30 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nell’appuntamento di oggi, sabato 31 ottobre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Suzan, dopo aver scoperto che Akif le ha mentito sul divorzio, si è infuriata e gli ha restituito l’anello di fidanzamento. Intanto Resul continua a indagare per trovare delle prove contro il suo socio, ha assunto anche un hacker per scoprire cosa contiene il suo computer.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 31 ottobre 2026: Resul muore mentre litiga con Akif, Asiye resta ferita per proteggere Omer

Grazie all’aiuto di Doruk, Omer salderà il suo debito con Tayfun con lo scopo di non avere più nulla a che fare con lui. Il figlio di Akif ha insistito per andare con lui all’incontro e chiamerà la Polizia quando ha visto uno degli scagnozzi dello strozzino picchiare un debitore. Intanto Resul farà vedere a Nebahat il video che ritrae suo marito mentre uccide Veli e le dirà di volerlo denunciare.

Nebahat, per paura che l’ex marito finisca in prigione e che i suoi figli vengano visti come i figli di un assassino, colpirà alla testa Resul per fermarlo e lui perderà i sensi. Quando Akif raggiungerà l’ex moglie il suo socio riprenderà conoscenza e scoppierà un acceso scontro tra loro. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che durante la lite Resul scivolerà la testa e morirà dopo aver sbattuto la testa. Marito e moglie proveranno a cancellare ogni traccia e scapperanno via. Intanto Tayfun, sfuggito alla Polizia, sparerà a Omer ma Asiye si metterà in mezzo per proteggere il fratello e sarà lei a rimanere ferita.