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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, venerdì 25 settembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Ilknur inviterà la famiglia Eren a casa sua, durante la cena però esploderà la tensione. Il nipote Emir umilierà con arroganza Aybike, Ogulcan e Omer ed è per questo che i ragazzi lo affronteranno. Intanto Sengul verrà a conoscenza del drammatico passato di Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 25 settembre 2026: il nipote di Ilknur umilia gli Eren, scoppia la rissa, la donna prova ancora un profondo dolore dopo aver perso sua figlia.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 25 settembre 2026: Akif mette alla prova il rapporto tra Doruk e Kaan

Durante la serata Emir accuserà i cugini di voler approfittare della vulnerabilità di sua zia, una situazione insostenibile che degenererà in fretta. Ogulgan proverà a sedare la rissa, per difendere Omer spingerà Emir che perderà conoscenza dopo aver sbattuto la testa su una pietra.

In seguito all’accaduto il ragazzo verrà portato subito in ospedale e sarà in pericolo di vita. La sorella di Ilknur, Sennur, rivolgerà dure accuse per quello che è successo al figlio. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Akif deciderà di mettere alla prova il legame fraterno nato tra Kaan e Doruk e per farlo userà una maglietta autografata.