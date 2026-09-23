Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 23 settembre 2026: Nebahat spinge Ayla a non divorziare da Resul

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, mercoledì 23 settembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che Ilknur e il marito in preda al senso di colpa per quello che è successo alla piccola Emel a casa loro decideranno di far visita ai fratelli Eren. Nel pollaio in cui vivono i ragazzi porteranno delle cose da mangiare e altri doni.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 23 settembre 2026: Cemile affronta Tolga, Berk e Aybike tornano insieme

L’abito di Suzan si macchierà e Resul la accompagnerà in un negozio per regalargliene uno nuovo, da quando i due si conoscono è sempre stato molto generoso con lei. Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 23 settembre 2026: Nebahat spinge Ayla a non divorziare da Resulverrà informata del gesto dell’uomo e lo riferirà ad Ayla per convincerla a non divorziare dal marito.

La moglie di Akif chiacchierando con l’amica etichetterà Suzan come una donna che cerca uomini sposati e ricchi. Nel frattempo verrà organizzata dal preside Burak una competizione all’Ataman College, che si svolgerà in un campo di paintball. Quando lo dirà agli studenti Tolga e Omer ricominceranno a provocarsi. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Cemile deciderà di affrontare Tolga causando la fine del loro legame. Berk e Aybike riusciranno invece a riconciliarsi.