Tutto per la mia famiglia, anticipazioni 24 settembre 2026: Ayla non vuole divorziare, problemi per Asiye e Doruk

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Tutto per la mia famiglia va in onda su Canale 5 alle 15.55 con tante novità che catturano sempre di più l’interesse dei suoi fan. In moltissimi sono curiosi di sapere cosa accadrà nel doppio appuntamento di oggi, giovedì 24 settembre 2026, le vicende saranno ogni giorno più interessanti.

Gli spoiler rivelano che dopo essersi riconciliati Berk e Aybike saranno più affiatati che mai, lui dirà alla madre che è la sua fidanzata. Resul chiamerà Ayla per sollecitarla a firmare i documenti per il divorzio, lei però deciderà di recarsi alla cena di lavoro in cui il marito ha portato anche Suzan.

Anticipazioni Tutto per la mia famiglia 24 settembre 2026: Asiye e Doruk perdono il pulmino, cosa accade per strada

Ayla dirà al marito che non vuole concedergli il divorzio, alla scena assisteranno anche Nabahat e Akif. Quest’ultimo il giorno seguente parlerà con Suzan per invitarla a stare attenta a Resul. I ragazzi invece saranno concentrati sulla gara organizzata dal preside.

Dovranno recarsi tutti in un campo di paintball, Asiye e Doruk però perderanno il pulmino. I due saranno costretti a raggiungerli in auto ma bucheranno una ruota durante il percorso e faranno i conti con qualche difficoltà per cambiarla. Dopo un po’ riusciranno a raggiungere i loro compagni ma tra loro sarà l’amore a trionfare sulla competizione. Le anticipazioni di Tutto per la mia famiglia fanno poi sapere che Ilknur ed Emel trascorreranno la giornata insieme, la donna si legherà sempre di più a lei e le dirà che se vuole può chiamarla mamma.