This Is Me 2026, anticipazioni e ospiti prima puntata: Andrea Bocelli ed Elisa protagonisti da Silvia Toffanin

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This Is Me 2026 si prepara a tornare in prima serata su Canale 5 con una nuova stagione ricca di emozioni, musica e racconti personali. Il programma condotto da Silvia Toffanin continua a puntare sui grandi protagonisti dello spettacolo italiano, mettendo al centro il loro percorso umano e professionale attraverso interviste, filmati esclusivi e momenti sorprendenti.

Le prime indiscrezioni sulla nuova edizione riguardano la registrazione della puntata inaugurale e svelano la presenza di alcuni nomi molto amati dal pubblico. Tra i protagonisti spiccano infatti Andrea Bocelli, Elisa ed Emma Marrone. Ma chi sarà davvero al centro delle interviste della prima puntata? Quali sorprese vedranno i telespettatori? E cosa accadrà nello studio di Silvia Toffanin?

This Is Me 2026, Andrea Bocelli protagonista della prima puntata

Tra i momenti più attesi della serata c’è sicuramente quello dedicato ad Andrea Bocelli. Il tenore sarà uno dei grandi protagonisti del programma e ripercorrerà la sua carriera attraverso immagini, testimonianze e racconti che metteranno in evidenza il suo percorso artistico.

Silvia Toffanin accompagnerà il pubblico in un viaggio tra successi internazionali, traguardi professionali e aspetti più privati della vita dell’artista. Nel corso della puntata non mancherà anche la musica, con l’esibizione di Bocelli sulle note di “Il mare calmo della sera”, brano che ha segnato l’inizio della sua straordinaria carriera.

Elisa protagonista di This Is Me con una sorpresa firmata Emma Marrone

L’altra grande protagonista della puntata sarà Elisa. La cantautrice si racconterà attraverso aneddoti, ricordi e momenti significativi della sua vita artistica.

Proprio durante il blocco dedicato a Elisa arriverà una delle sorprese più divertenti della serata. In studio farà infatti il suo ingresso Emma Marrone, legata all’artista da un profondo rapporto di amicizia.

Emma racconterà alcuni episodi vissuti insieme a Elisa, compreso il viaggio condiviso la scorsa estate in Islanda insieme a Dardust. Non mancherà uno scherzo organizzato con la complicità della produzione. Emma entrerà infatti in studio con una gabbia coperta, provocando l’immediata reazione di Elisa, che non nasconde la propria paura per i volatili. La cantante scoprirà però poco dopo che all’interno non si trova alcun animale, ma un semplice pappagallo di peluche.

Anche Elisa regalerà al pubblico una performance musicale eseguendo il brano “Ciao”.

Cosa sappiamo sulla nuova edizione

La nuova stagione di This Is Me conferma l’evoluzione del format ideato da Maria De Filippi e affidato alla conduzione di Silvia Toffanin.

Dopo aver raccontato il percorso degli artisti nati ad Amici e aver successivamente allargato lo sguardo a personaggi appartenenti a mondi diversi, il programma continua a puntare su grandi nomi della musica e dello spettacolo italiano.

La presenza di Andrea Bocelli, Elisa ed Emma Marrone rappresenta un primo indizio della linea editoriale che caratterizzerà anche questa stagione. Al momento non è stata ancora comunicata la data ufficiale della messa in onda della prima puntata, ma la registrazione già effettuata lascia intuire che il debutto televisivo sia ormai sempre più vicino.

Intanto cresce la curiosità attorno agli altri ospiti che prenderanno parte alle prossime registrazioni e alle nuove storie che Silvia Toffanin porterà sul piccolo schermo nel corso di This Is Me 2026.